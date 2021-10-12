​«Эвертону» нужен Фекир

Хавбек «Бетиса» Набиль Фекир может оказаться в АПЛ. Футболистом интересуется «Эвертон», информирует Estadio Deportivo.

«Ириски» намерены укрепить состав в следующее трансферное окно и попытаются подписать французского игрока.

Фекир в 2019 году уже вёл переговоры с «Ливерпулем», но сделка не состоялась в последний момент из-за медосмотра. Теперь же заполучить 28-летнего футболиста постарается команда Рафаэля Бенитеса.

Действующий контракт Фекира с «Бетисом» истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне хавбек в 10 поединках забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.