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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Эвертону» нужен Фекир

12 Октября 2021 • 20:11 Комментировать

Хавбек «Бетиса» Набиль Фекир может оказаться в АПЛ. Футболистом интересуется «Эвертон», информирует Estadio Deportivo.

«Ириски» намерены укрепить состав в следующее трансферное окно и попытаются подписать французского игрока.

Фекир в 2019 году уже вёл переговоры с «Ливерпулем», но сделка не состоялась в последний момент из-за медосмотра. Теперь же заполучить 28-летнего футболиста постарается команда Рафаэля Бенитеса.

Действующий контракт Фекира с «Бетисом» истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне хавбек в 10 поединках забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Эвертон Набиль Фекир
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