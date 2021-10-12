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​«Ньюкасл» положил глаз на защитника «Барселоны» слухи

12 Октября 2021 • 14:57 Комментировать

Не так давно «Ньюкасл» получил новых владельцев, и теперь возможности клуба на трансферном рынке существенно вырастут. Летом клуб планирует серьёзно усилить состав, но точечное усиление может прийти ещё зимой. Испанский Sport пишет о том, что «сороки» ищут центрального защитника с рабочей левой ногой. Клуб положил глаз на Клемана Ленгле из «Барселоны», получающего не так много игрового времени.

В сезоне 2021/2022 Клеман Ленгле провёл за «Барселону» только четыре матча (суммарно 95 игровых минут на поле). Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнег француза в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - зима 2022
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