Не так давно «Ньюкасл» получил новых владельцев, и теперь возможности клуба на трансферном рынке существенно вырастут. Летом клуб планирует серьёзно усилить состав, но точечное усиление может прийти ещё зимой. Испанский Sport пишет о том, что «сороки» ищут центрального защитника с рабочей левой ногой. Клуб положил глаз на Клемана Ленгле из «Барселоны», получающего не так много игрового времени.

В сезоне 2021/2022 Клеман Ленгле провёл за «Барселону» только четыре матча (суммарно 95 игровых минут на поле). Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнег француза в 25 миллионов евро.