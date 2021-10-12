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Фердинанд назвал футболистов, которых нужно купить «Ньюкаслу»

12 Октября 2021 • 11:19 Комментировать (2)

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд дал совет новым владельцам «Ньюкасла» по комплектации состава команды.

В своем подкасте эксперт заявил, что «сорокам» стоит обратить внимание на вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и опорного полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Также Фердинанд предлагает рассмотреть трансфер атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Рио отметил, что «Ньюкаслу» изначально нужно подписывать добротных игроков, редко попадающих в состав английских грандов.

Напомним, что на прошлой неделе «Ньюкасл» был куплен инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Рио Фердинанд
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Комментарии (2)
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ScreamShady
12 Октября 2021 в 13:05
Руки прочь от Джесси))
David MU
12 Октября 2021 в 12:07
Нет уж, Лингард нужен самим!
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