Фердинанд назвал футболистов, которых нужно купить «Ньюкаслу»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд дал совет новым владельцам «Ньюкасла» по комплектации состава команды.

В своем подкасте эксперт заявил, что «сорокам» стоит обратить внимание на вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и опорного полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Также Фердинанд предлагает рассмотреть трансфер атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Рио отметил, что «Ньюкаслу» изначально нужно подписывать добротных игроков, редко попадающих в состав английских грандов.

Напомним, что на прошлой неделе «Ньюкасл» был куплен инвестиционным фондом Саудовской Аравии.