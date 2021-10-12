«Ньюкасл» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед»

Новые владельцы «Ньюкасла» планируют усилить команду в зимнее трансферное окно, дабы избежать вылета из Премьер-лиги в Чемпионшип.

По сведениям журналистов Daily Mirror, аутсайдер чемпионата Англии рассматривает возможность подписания французского нападающего Антони Марсьяля, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость 25-летнего исполнителя составляет порядка 35 миллионов евро, а его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Марсьяль провел пять поединков, записав на свой счет один забитый мяч.