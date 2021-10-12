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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На пост главного тренера «Ньюкасла» претендуют пять специалистов

12 Октября 2021 • 09:53 Комментировать (1)

Журналисты таблоида Daily Mail составили список претендентов на пост главного тренера «Ньюкасла». В данный список включены пять специалистов: Паулу Фонсека, Брендан Роджерс, Люсьен Фавре, Стивен Джеррард и Грэм Поттер.

Ранее сообщалось, что приоритетным кандидатом на пост рулевого «сорок» является итальянец Антонио Конте. Специалист получил предложение, но ответил отказом.

В настоящий момент командой руководит Стив Брюс. После семи туров английской Премьер-лиги коллектив располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. На счету «Ньюкасла» всего три балла.

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Ньюкасл
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Комментарии (1)
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Spirit
12 Октября 2021 в 10:15
Зря Конте отказался от такого проекта!
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