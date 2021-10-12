«Ньюкасл» не планирует подписывать Икарди и Ремзи

Новые владельцы «Ньюкасла» не собираются приглашать в команду аргентинского форварда Мауро Икарди и валлийского полузащитника Аарона Ремзи, об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появилась информация о возможных подписаниях вышеназванных футболистов, однако она оказалась неправдивой.

Действующее трудовое соглашение Икарди с «ПСЖ» рассчитано до середины 2024 года, а контракт Ремзи с «Ювентусом» истекает летом 2023 года.

На прошлой неделе стало известно, что пакет акций «Ньюкасла» приобрел инвестиционный фонд Саудовской Аравии.