Бывший футболист сборной Англии: Жоржиньо могут дать «Золотой мяч» за победу на Евро-2020

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи оценил шансы хавбека «Челси» и сборной Италии Жоржиньо получить «Золотой мяч».

«В основном эту награду получают полузащитники, а не форварды. Ведь люди помнят прежде всего голы.

Модрич - один из первых полузащитников, который впервые за долгое время получил «Золотой мяч». Мне кажется, теперь настало время Жоржиньо. Он ведь выиграл Евро-2020 вместе со сборной Италии», - цитирует Мёрфи Talksport.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл 10 поединков за «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Жоржиньо играет за «синих» с 2018 года. Ранее полузащитник помог сборной Италии выиграть Евро-2020.