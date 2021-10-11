Бенджамин Менди не сможет выйти под залог

Обвиняемый в изнасиловании и сексуальных домогательствах защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди пробудет под стражей по меньшей мере до 24 января.

Судья Королевского Суда в Честере не позволил футболисту чемпионов Англии выйти под залог. Соответствующую информацию распространил журналист Крис Слэйтер у себя в твиттер-аккаунте. Сам игрок не присутствовал на судебном заседании, он находится в следственном изоляторе.

Слушание дела продолжится 24 января. Вплоть до этой даты 27-летний футболист будет находиться за решёткой.

Прежде сообщалось, что «Манчестер Сити» для сохранения своей репутации изъял из продажи атрибутику с любым упоминанием Менди.