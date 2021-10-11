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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенджамин Менди не сможет выйти под залог

11 Октября 2021 • 22:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
16.10 17:00

Обвиняемый в изнасиловании и сексуальных домогательствах защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди пробудет под стражей по меньшей мере до 24 января.

Судья Королевского Суда в Честере не позволил футболисту чемпионов Англии выйти под залог. Соответствующую информацию распространил журналист Крис Слэйтер у себя в твиттер-аккаунте. Сам игрок не присутствовал на судебном заседании, он находится в следственном изоляторе.

Слушание дела продолжится 24 января. Вплоть до этой даты 27-летний футболист будет находиться за решёткой.

Прежде сообщалось, что «Манчестер Сити» для сохранения своей репутации изъял из продажи атрибутику с любым упоминанием Менди.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенджамин Менди
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