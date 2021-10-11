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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суд снова отказался освободить Бенжамена Менди под залог

11 Октября 2021 • 16:09 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
16.10 17:00

Английский суд в Честере отклонил прошение футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди о выходе под залог. Об этом сообщает ВВС. Таким образом, защитник останется под стражей и далее, проведя в заключении почти два месяца. Это уже третье отклоненное прощение адвокатов Менди. Сегодняшнее заседание длилось около 50 минут, на нем обвиняемый не присутствовал.

Менди обвиняется в изнасиловании. Рассмотрение дела в суде запланировано на 24 января следующего года. Предполагается, что Менди четыре раза насиловал женщин в августе и октябре 2020 года. Также с его стороны были посягательства на половую неприкосновенность в январе 2021 года.

Напомним, что 27-летний Менди провел в «Сити» 75 матчей после перехода из «Монако» в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенжамен Менди
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