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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрамович готов вернуть Азара в «Челси»

11 Октября 2021 • 13:20 Комментировать (2)

Атакующий полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в английскую Премьер-лигу. По сведениям El Nacional, в трансфере игрока заинтересован лондонский «Челси». Владелец «пенсионеров» Роман Абрамович готов вернуть Эдена на «Стэмфорд Бридж».

Проблемой может стать стоимость перехода. Из-за неудачного периода карьеры в Мадриде ценник Азара серьезно упал, сейчас он оценивается в 40 миллионов. Эта сумма не устраивает президента «королевского» клуба Флорентино Переса, заплатившего за бельгийца два года назад около 100 миллионов.

Действующее трудовое соглашение Эдена с мадридским грандом рассчитано до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Эден Азар
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
11 Октября 2021 в 14:02
Азар, Коутиньо, Бэйл... Звёзды в АПЛ, которые так и не заиграли в Ла Лиге. И не факт, что в будущем заиграют где бы то ни было!
David MU
11 Октября 2021 в 13:54
Классный как игрок, так и человек, но эти травмы
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