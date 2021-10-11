Абрамович готов вернуть Азара в «Челси»

Атакующий полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в английскую Премьер-лигу. По сведениям El Nacional, в трансфере игрока заинтересован лондонский «Челси». Владелец «пенсионеров» Роман Абрамович готов вернуть Эдена на «Стэмфорд Бридж».

Проблемой может стать стоимость перехода. Из-за неудачного периода карьеры в Мадриде ценник Азара серьезно упал, сейчас он оценивается в 40 миллионов. Эта сумма не устраивает президента «королевского» клуба Флорентино Переса, заплатившего за бельгийца два года назад около 100 миллионов.

Действующее трудовое соглашение Эдена с мадридским грандом рассчитано до лета 2024 года.