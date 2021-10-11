«Тоттенхэм» не станет бороться за Влаховича

Футбольный функционер Фабио Паратичи, ныне занимающий пост спортивного директора лондонского «Тоттенхэма», отреагировал на слухи о возможном трансфере сербского форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

«Этот игрок находится в сфере интересов многих клубов. Что касается нас, то Душан не входит в наши трансферные планы. У нас есть в атаке Гарри Кейн. Я считаю его лучшим центрфорвардом мира», - передает слова руководителя портал Goal.com.

Ранее также сообщалось об интересе к Влаховичу со стороны туринского «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии».

Действующее трудовое соглашение 21-летнего игрока с «фиалками» рассчитано до лета 2023 года.