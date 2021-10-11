Тухель извинился перед фанатами «Интера» за трансфер Лукаку

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель обратился к поклонникам миланского «Интера». Немецкий тренер принес извинения за трансфер бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

«Я хочу попросить прощения у фанатов «нерадзурри» за этот трансфер. Однако мы, как и другие клубы, хотим становиться лучше. Лукаку полностью подошел под наши требования. Таких игроков не так много в мировом футболе. Когда появилась возможность вернуть его, мы ею воспользовались. Тем более, Ромелу сам захотел вернуться», - приводит слова Тухеля thefootballfaithful.

28-летний бомбардир перешел в «Челси» прошлым летом, подписав контракт до середины 2026 года.