«Арсенал» собирается арендовать полузащитника «Ливерпуля»

Хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен, правами на которого владеет «Ливерпуль», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Согласно информации таблоида The Sun, в подписании полузащитника заинтересован лондонский «Арсенал», за который футболист выступал до переезда на «Энфилд».

Алекс недоволен количеством игровой практики, а потому заинтересован в смене команды. «Канониры» планируют арендовать игрока в январе с правом последующего выкупа. Контракт полузащитника с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в пяти поединках, в которых отметился результативной передачей.