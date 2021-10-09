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​«Ньюкасл» может потратить более 200 млн евро без нарушения финансового fair play, клуб нацелился на Икарди слухи

09 Октября 2021 • 21:27 Комментировать (3)

На днях было объявлено о завершении сделки по поглощению «Ньюкасла» консорциумом из Саудовской Аравии. Теперь клуб будет иметь хорошие возможности на трансферном рынке. Как сообщает Daily Mail, финансовые аналитики посчитали, что «сороки» в ближайшие три года могут потратить более 200 миллионов фунтов (235 млн евро) на усиление состава без нарушения правил финансового fair play.

Calcio Mercato на своих страницах пишет о том, что в сфере интересов «Ньюкасла» уже находится нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди. 28-летний футболист в нынешнем сезоне провёл за парижан 10 игр, в которых забил три гола. Эксперты из transfermarkt оценивают Икарди в 35 миллионов евро.  

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Ньюкасл ПСЖ Мауро Икарди
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Шарипов Руслан
09 Октября 2021 в 23:02
Если честно в сегодняшнее время им вряд ли кто-то позволит взрывать рынок
Скорее всего будут тратить, но не переплачивать, и искать варианты
Nebarsabarsenet
09 Октября 2021 в 22:43
Ну, 200 лямов мелко как-то для очередного арабского денежного мешка)))
Zenituwka
09 Октября 2021 в 21:30
Что такое 200 лямов в наше время? С такими амбициями, это 2-3 игрока. А 2-3 игрока погоды не сделают. Либо набирать сбитых летчиков и талантливых ноунеймов, но они не сделают Ньюкасл топом.
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