На днях было объявлено о завершении сделки по поглощению «Ньюкасла» консорциумом из Саудовской Аравии. Теперь клуб будет иметь хорошие возможности на трансферном рынке. Как сообщает Daily Mail, финансовые аналитики посчитали, что «сороки» в ближайшие три года могут потратить более 200 миллионов фунтов (235 млн евро) на усиление состава без нарушения правил финансового fair play.

Calcio Mercato на своих страницах пишет о том, что в сфере интересов «Ньюкасла» уже находится нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди. 28-летний футболист в нынешнем сезоне провёл за парижан 10 игр, в которых забил три гола. Эксперты из transfermarkt оценивают Икарди в 35 миллионов евро.