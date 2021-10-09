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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду перевёз в Манчестер криокамеру

09 Октября 2021 • 18:53 Комментировать (1)

Криштиану Роналду потратил тысячи евро, чтобы перевезти в Манчестер из Турина свою криокамеру. Об этом на своих страницах сообщает The Sun.

Криокамера в профессиональном спорте используется для лучшего восстановления тканей спортсмена. Футболисты проводят по несколько минут при экстремально низких температурах.

Криокамера Криштиану Роналду стоит около 50 тысяч евро. Она может создавать температуру до минус 200 градусов.

Напомним, что Криштиану Роналду в конце лета вернулся в «Манчестер Юнайтед», поставив подпись под контрактом на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
09 Октября 2021 в 21:15
Теперь понятно, почему эта португальская овца детей зачинает в пробирке... По всему видать у него уже не стоит.. Хе- хе..
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