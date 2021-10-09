​Роналду перевёз в Манчестер криокамеру

Криштиану Роналду потратил тысячи евро, чтобы перевезти в Манчестер из Турина свою криокамеру. Об этом на своих страницах сообщает The Sun.

Криокамера в профессиональном спорте используется для лучшего восстановления тканей спортсмена. Футболисты проводят по несколько минут при экстремально низких температурах.

Криокамера Криштиану Роналду стоит около 50 тысяч евро. Она может создавать температуру до минус 200 градусов.

Напомним, что Криштиану Роналду в конце лета вернулся в «Манчестер Юнайтед», поставив подпись под контрактом на два года с возможностью продления ещё на один сезон.