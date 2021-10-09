Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 271 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тухель: «Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч»

09 Октября 2021 • 18:22 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что полузащитник команды Жоржиньо заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч». Он очень умный футболист, и мне приятно быть его тренером. У него прекрасное видение футбола.

Для меня индивидуальные награды неважны, потому что нереально сравнить двух игроков, выступающих на разных позициях. Но я бы хотел, чтобы «Золотой мяч» получил кто-то из моих подопечных», - высказался Тухель на спортивном фестивале в Тренто.

Напомним, что Жоржиньо в 2021 году выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и чемпионат Европы со сборной Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Жоржиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
20:23 · Россия. Премьер-лига
​Рангник может покинуть «Локомотив» ради новой работы слухи
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Роналду перевёз в Манчестер криокамеру 1
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Совладелица «Ньюкасла»: «Мы будем бороться за игроков мирового класса»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Роналду хочет видеть Кьезу в «Манчестер Юнайтед»
15:21 · Англия. Премьер-лига
«Интер» решил расстаться с Санчесом и нашёл ему замену
14:57 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» стал трансферной целью «Реала»
13:29 · Англия. Премьер-лига
Конте отказал «Ньюкаслу»
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла замену Альбе в топ-клубе АПЛ 1
11:36 · Англия. Премьер-лига
Бенитес хочет видеть в «Эвертоне» полузащитника «Ювентуса»
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» интересуется полузащитником «Реала»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Канте вылечился от коронавируса и возобновил тренировки
08 Октября
23:41 · Англия. Премьер-лига
​19 команд АПЛ возмущены тем, что «Ньюкасл» покупают инвесторы из Саудовской Аравии 8
23:29 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может оказаться в ​«Ньюкасле» 2
21:47 · Англия. Премьер-лига
​Японец Томиясу стал лучшим игроком «Арсенала» по итогам сентября 1
Все новости
Рекомендуем