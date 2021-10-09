​Тухель: «Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что полузащитник команды Жоржиньо заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч». Он очень умный футболист, и мне приятно быть его тренером. У него прекрасное видение футбола.

Для меня индивидуальные награды неважны, потому что нереально сравнить двух игроков, выступающих на разных позициях. Но я бы хотел, чтобы «Золотой мяч» получил кто-то из моих подопечных», - высказался Тухель на спортивном фестивале в Тренто.

Напомним, что Жоржиньо в 2021 году выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и чемпионат Европы со сборной Италии.