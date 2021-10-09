​Совладелица «Ньюкасла»: «Мы будем бороться за игроков мирового класса»

Фанаты «Ньюкасла» торжествуют по случаю завершения сделки по продаже клуба. Совладелица «сорок» Аманда Стэйвли рассказала о планах нового руководства.

«Мы будем бороться на трансферном рынке за игроков мирового класса. У нас высокие амбиции – я надеюсь, что для «Ньюкасла» всё будет по-новому.

Если не создать для игрока мирового класса инфраструктуры, у вас у будет команды, которая могла бы играть рядом с ним, и вы ничего не добьётесь. Тренировочная база требует огромных инвестиций. К счастью, в этой области мы не ограничены финансовым fair play. Нет смысла иметь фантастических игроков, если им негде тренироваться», - рассказала Стэйвли the Sun.