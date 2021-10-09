«Интер» решил расстаться с Санчесом и нашёл ему замену

По сообщениям итальянских СМИ, дни чилийского нападающего Алексиса Санчеса в миланском «Интере» сочтены. Боссы «нерадзурри» уже нашли замену 32-летнему футболисту.

По данным журналистов La Gazzetta dello Sport, в сфере интересов чемпиона Италии находится француз Александр Ляказетт, которого планирует продать лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Алексис получает мало игровой практики в «Интере». Чилиец принял участие в трех поединках чемпионата Италии, в которых не отметился результативными действиями.