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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте отказал «Ньюкаслу»

09 Октября 2021 • 13:29 Комментировать

Бывший наставник миланского «Интера», туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Антонио Конте не собирается тренировать «Ньюкасл». По данным таблоида The Sun, английский клуб, получивший нового владельца, сделал предложение специалисту, однако получил отказ.

Кроме Конте, новое руководство «сорок» рассматривает кандидатуры Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда.

В настоящий момент пост главного тренера команды занимает Стив Брюс. Под его руководством «Ньюкасл» провально выступает в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. По итогам семи туров коллектив набрал лишь три балла и располагается на предпоследнем месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Антонио Конте
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