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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» нашла замену Альбе в топ-клубе АПЛ

09 Октября 2021 • 11:42 Комментировать (1)

Фланговый защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Маркос Алонсо может вернуться на родину. По данным журналистов Todofichajes, интерес к игроку проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» видят в Алонсо альтернативу Ходи Альбе, сдавшему в игровом плане.

Трудовое соглашение Маркоса с «пенсионерами» рассчитано до лета 2023 года. Лондонцы готовы расстаться с защитником за 12 миллионов евро.

30-летний футболист выступает за «Челси» с августа 2016 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Алонсо принял участие в шести матчах, забил гол и сделал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо Хорди Альба
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Комментарии (1)
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Skywoker
09 Октября 2021 в 12:28
у них разница в возрасте 2 года
какая н.. замена?
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