«Барселона» нашла замену Альбе в топ-клубе АПЛ

Фланговый защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Маркос Алонсо может вернуться на родину. По данным журналистов Todofichajes, интерес к игроку проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» видят в Алонсо альтернативу Ходи Альбе, сдавшему в игровом плане.

Трудовое соглашение Маркоса с «пенсионерами» рассчитано до лета 2023 года. Лондонцы готовы расстаться с защитником за 12 миллионов евро.

30-летний футболист выступает за «Челси» с августа 2016 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Алонсо принял участие в шести матчах, забил гол и сделал результативную передачу.