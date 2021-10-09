Бенитес хочет видеть в «Эвертоне» полузащитника «Ювентуса»

На днях появилась информация о намерении туринского «Ювентуса» расстаться с валлийским полузащитником Аароном Ремзи. По информации Goal.com, подписать хавбека хочет «Эвертон». Наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес лично заинтересован в трансфере игрока.

Ожидается, что мерсисайдцы сделают предложение по переходу Ремзи в зимнее трансферное окно. «Старая синьора» готова расстаться с валлийцем, если за него предложат порядка десяти миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл три встречи и не отметился голевыми действиями. Его контракт с «бьянконери» рассчитан до середины 2023 года.