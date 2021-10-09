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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» интересуется полузащитником «Реала»

09 Октября 2021 • 09:32 Комментировать

На полузащитника мадридского «Реала» Иско появился претендент в английской Премьер-лиге, об этом информирует Fichajes. Заинтересованность в услугах испанского футболиста проявляет «Лестер».

Боссы английского клуба хотят оформить аренду хавбека в зимнее трансферное окно. Иско не получает стабильной игровой практики в «королевском» клубе, а потому, скорее всего, сменит команду в январе.

Стоит отметить, что действующее соглашение хавбека с мадридским грандом рассчитано до лета следующего года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги полузащитник принял участие в шести матчах, записав на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Иско
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