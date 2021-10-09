Канте вылечился от коронавируса и возобновил тренировки

Один из ведущих футболистов лондонского «Челси» Нголо Канте возобновил тренировочные занятия. Напомним, что последнее время полузащитник находился на карантине из-за заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщила пресс-служба «пенсионеров», хавбек пока занимается вне общей командной группы. У Канте индивидуальная программа для набора формы после болезни.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Нголо провел четыре встречи, отметившись одним результативным ударом.

По итогам семи туров «Челси» лидирует в таблице чемпионата Англии. Следующий матч лондонцы проведут против «Брентфорда» 16 октября.