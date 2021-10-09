Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 262 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канте вылечился от коронавируса и возобновил тренировки

09 Октября 2021 • 09:17 Комментировать

Один из ведущих футболистов лондонского «Челси» Нголо Канте возобновил тренировочные занятия. Напомним, что последнее время полузащитник находился на карантине из-за заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщила пресс-служба «пенсионеров», хавбек пока занимается вне общей командной группы. У Канте индивидуальная программа для набора формы после болезни.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Нголо провел четыре встречи, отметившись одним результативным ударом.

По итогам семи туров «Челси» лидирует в таблице чемпионата Англии. Следующий матч лондонцы проведут против «Брентфорда» 16 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Н'Голо Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» интересуется полузащитником «Реала»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Канте вылечился от коронавируса и возобновил тренировки
08 Октября
23:41 · Англия. Премьер-лига
​19 команд АПЛ возмущены тем, что «Ньюкасл» покупают инвесторы из Саудовской Аравии 2
23:29 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может оказаться в ​«Ньюкасле» 2
21:47 · Англия. Премьер-лига
​Японец Томиясу стал лучшим игроком «Арсенала» по итогам сентября 1
19:23 · Англия. Премьер-лига
В Италии уверены, что Конте откажет «Ньюкаслу» 1
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на экс-тренера «Челси» и «Ювентуса»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Артета - лучший тренер месяца в Премьер-лиге
13:35 · Англия. Премьер-лига
Роналду признан лучшим футболистом месяца в АПЛ
11:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» рассматривает кандидатуры Джеррарда и Лэмпарда
10:56 · Англия. Премьер-лига
Погба ответил на вопрос о возвращении в «Ювентус»
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет сохранить Стерлинга 5
08:58 · Англия. Премьер-лига
Ширер отреагировал на покупку «Ньюкасла» саудовским фондом
00:55 · Англия. Премьер-лига
Вернер опроверг слухи о переговорах с «Баварией» 1
00:38 · Англия. Премьер-лига
Новый директор «Ньюкасла»: Мы должны быть на вершине АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем