Месси – главный претендент на «Золотой мяч». Это катастрофическая несправедливость

Французский еженедельник France Football опубликовал список из 30 человек, которые могут претендовать на «Золотой мяч». Эксперты и букмекеры единодушны во мнении, что Лионель Месси – главный фаворит на эту награду. Рассказываем, почему Лео нельзя отдавать «Золотой мяч».
Главная победа Месси в прошлом сезоне случилась на Копе Америки, когда Лео наконец-то привел Аргентину к титулу. Безусловно, это достижение заслуживает огромнейшего уважения и оваций, но неужели оно перекроет победы в Лиге чемпионов и чемпионате Европы? Или, может быть, Месси показал какой-то экстраординарный футбол, за который ему стоит отдавать очередной «Золотой мяч»? Давайте разбираться.
В прошлом году на клубном уровне Месси выиграл только Кубок Короля. В Примере – третье место, в Лиге чемпионов – бесславный вылет от «ПСЖ» уже в 1/8 финала. Если уж мериться трофеями, то у аргентинца есть как минимум два конкурента, которые выигрывают у него по всем параметрам.
Первый и самый главный – это Роберт Левандовски. Поляка в прошлом году лишили заслуженного «Золотого мяча», решив отменить данную премию из-за ковида. Но даже если смотреть исключительно прошлый год, то Левандовски добился победы в Бундеслиге, где побил вечный рекорд Герда Мюллера, наколотив 41 мяч за сезон. Добавим к этому победы в Суперкубке Германии, Клубном чемпионате мира и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
По результативности Левандовски также переплюнул Месси, забивая в среднем по 1,2 гола за игру (48 голов в 40 матча) против 0,8 у Лео (38 голов в 47 играх).
Весьма показательно, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов от «ПСЖ» как раз без участия Левандовски. Кто знает, как бы завершилось это противостояние, будь у немцев в атаке Роберт, а не Чупо-Мотинг.
Есть и ещё один парень с титулами – это Жоржиньо. Скромный бразилец с итальянским паспортом в минувшем сезоне раскрылся невероятно ярко. Вместе с «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, став одним из ключевых футболистов в ротации Томаса Тухеля. Вклад Жоржиньо в победу «синих» в ЛЧ – неоценим. А буквально спустя месяц Жоржиньо добавил в свою коллекцию и победу на чемпионате Европы вместе со сборной Италии. Да, по голам ему бессмысленно соревноваться с Месси и Левандовски, но разве лучший игрок – это тот, кто больше всех отличился?
Не будем забывать и о его партнере по «Челси» Нголо Канте, который вот уже года три-четыре является безусловно лучшим опорником на планете Земля. Этот парень, кажется, может отобрать мяч у любого. Канте – незаметный гений, чей футбольный талант не в умении красиво забивать, а в невероятном понимании игры. Умении оказаться в нужном месте в нужное время.
Месси уже завоевал шесть «Золотых мячей», куда ему ещё седьмой? Да, он выиграл Кубок Америки, вот и пусть радуется своей победе, зачем отбирать заслуженную награду у других? Очевидно, что если France Football решит пойти на поводу у своих соседей из «ПСЖ» и отдаст награду Месси, то «Золотой мяч» окончательно потеряет всякую ценность.
А кому бы вы отдали «Золотой мяч»?
Включай иногда телевизор, смотри матчи целиком!
Ты хоть в курсе, что после каждого официального матча определяется лучший игрок встречи?
Так вот, к твоему сведению, Месси лидирует с явным (!!!) отрывом. Никого и близко даже нет.
Это говорит о стабильно-высоком уровне игрока!
Хотя, кому я объясняю...
Копи желчь. Скоро будешь извергать, когда Лео получит ЗМ-№7.
А если серьёзно, то, к сожалению, не смотрю Бундес Лигу, как и очень-очень многие. Поэтому и имена лучших как бы в тени. А то может бы и согласился на Левандовски. Лео просто всегда в топе и все , кто смотрит Ла Лигу это знают. Вопрос лишь в том, что превосходит ли он в своём среднем сезоне любого другого или нет. По мне так явного фаворита в этом не видно.