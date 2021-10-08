Месси – главный претендент на «Золотой мяч». Это катастрофическая несправедливость

Французский еженедельник France Football опубликовал список из 30 человек, которые могут претендовать на «Золотой мяч». Эксперты и букмекеры единодушны во мнении, что Лионель Месси – главный фаворит на эту награду. Рассказываем, почему Лео нельзя отдавать «Золотой мяч».

Главная победа Месси в прошлом сезоне случилась на Копе Америки, когда Лео наконец-то привел Аргентину к титулу. Безусловно, это достижение заслуживает огромнейшего уважения и оваций, но неужели оно перекроет победы в Лиге чемпионов и чемпионате Европы? Или, может быть, Месси показал какой-то экстраординарный футбол, за который ему стоит отдавать очередной «Золотой мяч»? Давайте разбираться.

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В прошлом году на клубном уровне Месси выиграл только Кубок Короля. В Примере – третье место, в Лиге чемпионов – бесславный вылет от «ПСЖ» уже в 1/8 финала. Если уж мериться трофеями, то у аргентинца есть как минимум два конкурента, которые выигрывают у него по всем параметрам.

Первый и самый главный – это Роберт Левандовски. Поляка в прошлом году лишили заслуженного «Золотого мяча», решив отменить данную премию из-за ковида. Но даже если смотреть исключительно прошлый год, то Левандовски добился победы в Бундеслиге, где побил вечный рекорд Герда Мюллера, наколотив 41 мяч за сезон. Добавим к этому победы в Суперкубке Германии, Клубном чемпионате мира и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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По результативности Левандовски также переплюнул Месси, забивая в среднем по 1,2 гола за игру (48 голов в 40 матча) против 0,8 у Лео (38 голов в 47 играх).

Весьма показательно, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов от «ПСЖ» как раз без участия Левандовски. Кто знает, как бы завершилось это противостояние, будь у немцев в атаке Роберт, а не Чупо-Мотинг.

Есть и ещё один парень с титулами – это Жоржиньо. Скромный бразилец с итальянским паспортом в минувшем сезоне раскрылся невероятно ярко. Вместе с «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, став одним из ключевых футболистов в ротации Томаса Тухеля. Вклад Жоржиньо в победу «синих» в ЛЧ – неоценим. А буквально спустя месяц Жоржиньо добавил в свою коллекцию и победу на чемпионате Европы вместе со сборной Италии. Да, по голам ему бессмысленно соревноваться с Месси и Левандовски, но разве лучший игрок – это тот, кто больше всех отличился?

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Не будем забывать и о его партнере по «Челси» Нголо Канте, который вот уже года три-четыре является безусловно лучшим опорником на планете Земля. Этот парень, кажется, может отобрать мяч у любого. Канте – незаметный гений, чей футбольный талант не в умении красиво забивать, а в невероятном понимании игры. Умении оказаться в нужном месте в нужное время.

Месси уже завоевал шесть «Золотых мячей», куда ему ещё седьмой? Да, он выиграл Кубок Америки, вот и пусть радуется своей победе, зачем отбирать заслуженную награду у других? Очевидно, что если France Football решит пойти на поводу у своих соседей из «ПСЖ» и отдаст награду Месси, то «Золотой мяч» окончательно потеряет всякую ценность.

А кому бы вы отдали «Золотой мяч»?