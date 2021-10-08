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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​19 команд АПЛ возмущены тем, что «Ньюкасл» покупают инвесторы из Саудовской Аравии

08 Октября 2021 • 23:41 Комментировать (1)

Недовольные клубы АПЛ раскритиковали руководство АПЛ. Было написано много жалоб с требованием экстренного вмешательства в сделку по приобретению «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии.

По информации The Guardian, 19 клубов АПЛ объединились против этой договорённости.

Далеко не все в Англии довольны, что государство Саудовская Аравия вмешивается в дела АПЛ. 

В самой Саудовской Аравии утверждают, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), который купил «Ньюкасл», не имеет прямого отношения к государству.

СМИ писали, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в 350 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Апл
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
09 Октября 2021 в 00:22
чего они там завозмущались ??? большаю часть клубов давно уже выкупили всякие чухморики , филипинцы китайцы узбеки, евреи ... раньше нужно было ныть
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