​19 команд АПЛ возмущены тем, что «Ньюкасл» покупают инвесторы из Саудовской Аравии

Недовольные клубы АПЛ раскритиковали руководство АПЛ. Было написано много жалоб с требованием экстренного вмешательства в сделку по приобретению «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии.
По информации The Guardian, 19 клубов АПЛ объединились против этой договорённости.
Далеко не все в Англии довольны, что государство Саудовская Аравия вмешивается в дела АПЛ.
В самой Саудовской Аравии утверждают, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), который купил «Ньюкасл», не имеет прямого отношения к государству.
СМИ писали, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в 350 млн евро.