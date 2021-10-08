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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на экс-тренера «Челси» и «Ювентуса»

08 Октября 2021 • 15:11 Комментировать

Итальянский специалист Антонио Конте может вернуться в английскую Премьер-лигу, где имеет опыт работы с лондонским «Челси». Заинтересованность в услугах 52-летнего тренера проявляет «Ньюкасл». Новые владельцы «сорок» назвали кандидатуру Конте приоритетной.

Сегодня утром появилась информация об интересе английского клуба к Фрэнку Лэмпарду и Стивену Джеррарду.

В настоящий момент Конте пребывает в статусе безработного после ухода из миланского «Интера».

«Ньюкасл» провально выступает в текущем сезоне АПЛ. После семи туров команда под руководством Стива Брюса идет на предпоследнем месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Антонио Конте
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