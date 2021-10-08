Роналду признан лучшим футболистом месяца в АПЛ

Звездный нападающий Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам сентября.

В прошлом месяце 36-летний португальский бомбардир принял участие в трех встречах. Криштиану оформил дубль в поединке против «Ньюкасла» (4:1), а также отметился голом в противостоянии с лондонским «Вест Хэмом» (2:1).

Летом Роналду подписал с «красными дьяволами» двухлетнее трудовое соглашение.

После семи туров английской Премьер-лиги манкунианский коллектив набрал 14 очков и располагается на четвертой позиции в таблице.