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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» рассматривает кандидатуры Джеррарда и Лэмпарда

08 Октября 2021 • 11:16 Комментировать

«Ньюкасл» задумался над отставкой главного тренера после смены владельцев. Накануне стало известно, что пакет акций «сорок» приобрел аравийский инвестиционный фонд.

Согласно информации The Telegraph, руководство клуба планирует уволить Стива Брюса, под руководством которого команда провально стартовала в сезоне-2021/2022 английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» рассматривает кандидатуры Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда.

По итогам семи туров чемпионата Англии «сороки» набрали всего три балла и располагаются на 19-й позиции в таблице. Следующий матч команда проведет против лондонского «Тоттенхэма» 17 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард
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