Погба ответил на вопрос о возвращении в «Ювентус»

Хавбек сборной Франции Поль Погба, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос о возможном возвращении в туринский «Ювентус».

«Я поддерживаю связь со своими экс-партнерами по туринскому клубу. Однако в настоящий момент я являюсь игроком «Манчестер Юнайтед». У меня действующий контракт. Хочу успешно доиграть сезон, а дальше будет видно», - передает слова полузащитника Sportmediaset.

Трудовой договор Погба с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года.

Напомним, что цвета «старой синьоры» французский футболист защищал с 2012 по 2016 год.