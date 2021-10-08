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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» хочет сохранить Стерлинга

08 Октября 2021 • 10:46 Комментировать (3)

Атакующий полузащитник Рахим Стерлинг может остаться в «Манчестер Сити». Согласно данным журналистов таблоида The Sun, руководство «горожан» собирается предложить футболисту новое трудовое соглашение. Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

Ранее появилась информация, что Стерлинг находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Рахим дал согласие на переход, однако «Манчестер Сити» не намерен отпускать игрока.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Стерлинг принял участие в семи поединках, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
08 Октября 2021 в 11:04
Вы уже определитесь чего вы сами хочете ,или что мало денег предлагают ?) Игрок тем более сам хочет уйти ,а потом удивляетесь ,почему игроки в обиде на клуб .
Don sangre
08 Октября 2021 в 11:34
Кубыть твою в облепиховую неужели энто непонятно.... Хотяти и рыбку скушать и ничаво для этого не делати....
Марченко Максим
08 Октября 2021 в 11:38
Да ясен красен ,тянуть кота за яйця ,выгоду ищут ,не взирая на предпочтения игрока )
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