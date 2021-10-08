«Манчестер Сити» хочет сохранить Стерлинга

Атакующий полузащитник Рахим Стерлинг может остаться в «Манчестер Сити». Согласно данным журналистов таблоида The Sun, руководство «горожан» собирается предложить футболисту новое трудовое соглашение. Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

Ранее появилась информация, что Стерлинг находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Рахим дал согласие на переход, однако «Манчестер Сити» не намерен отпускать игрока.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Стерлинг принял участие в семи поединках, отметившись одним забитым мячом.