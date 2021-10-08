Ширер отреагировал на покупку «Ньюкасла» саудовским фондом

Бывший форвард Алан Ширер, выступавший долгое время за «Ньюкасл», прокомментировал новость о том, что «сороки» сменили владельца. Пакет акций клуба приобрел саудовский инвестиционный фонд.

«Да! Теперь мы можем на многое рассчитывать», - гласит сообщение легенды клуба в твиттер-аккаунте.

Напомним, что в настоящий момент «Ньюкасл» находится на дне турнирной таблицы английской Премьер-лиги. После семи туров команда набрала всего три очка и занимает 19 позицию.

Следующий поединок в чемпионате «сороки» сыграют против лондонского «Тоттенхэма». Матч пройдет 17 октября.