Новый директор «Ньюкасла»: Мы должны быть на вершине АПЛ

Новый директор английского «Ньюкасла» Аманда Стейвли отметила, что у клуба очень амбициозные планы.

«Команда должна находиться на вершине АПЛ. Нужно время, но, обещаю, мы займем первое место в таблице. В Англии очень серьёзная конкуренция, но нас это не пугает. В этой стране лучший футбол в мире, а «Ньюкасл» – лучшая команда в мире.

Клуб стремится выигрывать трофеи. Нам надо получить золото в АПЛ и добиться успехов в Европе.

У нас отличная команда. Нужно сформировать лучший состав. Я познакомилась с тренером. Мы на его стороне. Пока не будем искать нового наставника», – цитирует Стейвли Sky Sports.