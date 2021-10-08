Шоу: «Роналду поднял планку в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу восхищается португальцем Криштиану Роналду.

«Он поднял планку. Никто не поспорит с тем, что он является одним из лучших футболистов в мире за последние 10 лет.

То, как он себя ведет, стандарты, которые он устанавливает, и его менталитет — одни из лучших, которые я когда-либо видел.

Классно, когда в команде есть такой человек, который так поднимает планку. Нам надо следить за этим. Где бы Роналду не играл, он побеждает. Он устанавливает очень высокие стандарты», — цитирует Шоу Talksport.