Оуэн: Прекрасные новости для «Ньюкасла»

Экс-форвард «Ньюкасла» Майкл Оуэн прокомментировал смену владельца клуба.

До этого стало известно, что «Ньюкасл» купил фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

«Прекрасные новости для «Ньюкасла». Клубу были нужны новые владельцы. Оптимизм возвращается. Это может стать началом новой эпохи для «Ньюкасла», — написал Оуэн в своём «Твиттере».

Ранее сообщалось, что фанаты вышли на улицы города, чтобы отпраздновать историческое для команды событие. К слову, ходят слухи, что теперь «Ньюкасл» станет самым богатым клубом в мировом футболе.

Отмечается, что масштабная перестройка внутри коллектива начнется уже в зимнее трансферное окно.

«Отличные новости для всех, кто связан с «Ньюкаслом». Новые владельцы — именно то, что нужно клубу. Оптимизм возрождается. Это может стать началом новой эпохи для «Ньюкасла», — написал Оуэн в своём «твиттере». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4476295-ouen-otreagiroval-na-pokupku-nyukasla-saudovskim-fondom.html?utm_source=copypaste