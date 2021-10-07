Ориги может оказаться в «Барселоне»

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги может оказаться в испанской Примере. Об этом информирует Catalunya Radio.

По данным источника, в услугах 25-летнего игрока заинтересована «Барселона». Ранее стало известно, что мерсисайдский клуб готов продать права на Ориги за € 14 млн.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. До этого он играл за «Лилль». Затем футболист защищал цвета «Вольфсбурга».

В составе мерсисайдского клуба нападающий стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне Ориги сыграл 4 поединка за мерсисайдцев во всех турнирах, забив 1 гол.