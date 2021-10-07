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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роберто Мартинес – о проблемах Лукаку: «В «Интере» он был в правильном месте с правильным наставником»

07 Октября 2021 • 20:40 Комментировать

Ромелу Лукаку здорово начал свой второй отрезок карьеры в лондонском «Челси», но спустя некоторое время у нападающего случился игровой спад. Игрока активно критикуют на Туманном Альбионе, а главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес встал на защиту форварда.

Наставник подчеркнул, что Лукаку нельзя упрекать в самоотдаче и желании помогать команде. Что касается причин проблем бельгийца, то Мартинес намекнул на неправильный подход к футболисту со стороны Томаса Тухеля, ссылаясь на его выступления под руководством Антонио Конте. «Он приехал в Италию в правильное время и был в правильном месте с правильным тренером», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, что уже сегодня у Лукаку будет шанс реабилитироваться – сборная Бельгии встречается с Францией в рамках полуфинала Лиги наций, а текстовая онлайн-трансляция поединка будет проходить на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Роберто Мартинес
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