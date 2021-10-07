АПЛ сообщила о продаже «Ньюкасла» консорциуму из Саудовской Аравии

На официальном сайте Премьер-лиги Англии была размещена информация о том, что «Ньюкасл» был продан консорциуму PIF, PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Таким образом, споры между сторонами и Лигой завершились. Эти споры заключались в том, какие юридические лица после осуществления сделки будут владеть клубом и иметь возможность контролировать его дела. АПЛ получила гарантии того, что «Ньюкасл» не будет контролироваться государством Саудовская Аравия.

После семи туров чемпионата Англии «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с тремя очками в активе.