​Игрок «Кристал Пэлас» выплатил компенсацию человеку, который из-за него частично потерял слух

Форвард «Кристал Пэлас» Одссон Эдуар выплатил 20 тысяч фунтов стерлингов (примерно 23,5 тысячи евро) Фрэнсису Гиралю - человеку, который из-за него частично потерял слух. Об этом на своих страницах сообщает Daily Mail.

Инцидент имел место быть в 2017 году, когда Эдуар выступал за «Тулузу». Футболист тогда выстрелил в прохожего из пневматической винтовки. В результате Фрэнсис Гираль оглох на одно ухо.

Изначально Одссон Эдуар был приговорён к четырём месяцам тюрьмы условно. Также футболиста обязали выплатить компенсацию в размере 6 тысяч чего, чего он не сделал. В разбирательстве была поставлена точка только сейчас.