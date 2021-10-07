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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Игрок «Кристал Пэлас» выплатил компенсацию человеку, который из-за него частично потерял слух

07 Октября 2021 • 16:51 Комментировать (1)

Форвард «Кристал Пэлас» Одссон Эдуар выплатил 20 тысяч фунтов стерлингов (примерно 23,5 тысячи евро) Фрэнсису Гиралю - человеку, который из-за него частично потерял слух. Об этом на своих страницах сообщает Daily Mail.

Инцидент имел место быть в 2017 году, когда Эдуар выступал за «Тулузу». Футболист тогда выстрелил в прохожего из пневматической винтовки. В результате Фрэнсис Гираль оглох на одно ухо.

Изначально Одссон Эдуар был приговорён к четырём месяцам тюрьмы условно. Также футболиста обязали выплатить компенсацию в размере 6 тысяч чего, чего он не сделал. В разбирательстве была поставлена точка только сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Одссон Эдуар
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Комментарии (1)
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Zenituwka
07 Октября 2021 в 18:52
Всего то 20? Он на всю жизнь невинного прохожего слуха лишил. Человек теперь инвалид.. да минимум 2 ляма за такое надо давать.
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