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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сборники из Бразилии и Аргентины не помогут клубам АПЛ в ближайшем туре

07 Октября 2021 • 15:44 Комментировать

Ряд футболистов клубов Премьер-лиги Англии, которые отправились в расположения сборных Бразилии и Аргентины, не помогут своим клубам в следующем туре чемпионата. Портал Goal.com приводит слова Тите и Лионеля Скалони – тренеров «селесао» и «альбиселесте» - которые подчёркивают, что игроки вызывались в сборные на все три октябрьских матча отбора чемпионата мира и раньше отпущены не будут.

В Южной Америке третий октябрьский тур пройдёт в ночь с 14 на 15 октября, а тур Премьер-лиги Англии стартует уже 16 октября.

В ближайшем туре чемпионата Англии не сыграют Алиссон, Эдерсон, Фабиньо, Тьяго Силва, Габрижль Жезус и ряд других футболистов.

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