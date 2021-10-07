​Сборники из Бразилии и Аргентины не помогут клубам АПЛ в ближайшем туре

Ряд футболистов клубов Премьер-лиги Англии, которые отправились в расположения сборных Бразилии и Аргентины, не помогут своим клубам в следующем туре чемпионата. Портал Goal.com приводит слова Тите и Лионеля Скалони – тренеров «селесао» и «альбиселесте» - которые подчёркивают, что игроки вызывались в сборные на все три октябрьских матча отбора чемпионата мира и раньше отпущены не будут.

В Южной Америке третий октябрьский тур пройдёт в ночь с 14 на 15 октября, а тур Премьер-лиги Англии стартует уже 16 октября.

В ближайшем туре чемпионата Англии не сыграют Алиссон, Эдерсон, Фабиньо, Тьяго Силва, Габрижль Жезус и ряд других футболистов.