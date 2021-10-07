Экс-футболист мадридского «Реала» и «Эвертона» Хамес Родригес встретился с легендарным английским полузащитником Дэвидом Бекхэмом. Спортсмены сделали совместную фотографию, которую колумбиец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

«Легенда, приятно познакомиться», - гласит сообщение Родригеса в социальной сети.

Напомним, что Родригес в прошлом месяце подписал трудовое соглашение с катарским клубом «Аль-Райан». Контракт 30-летнего полузащитника рассчитан до конца июня 2024 года.

В Европе колумбиец известен по выступлениям за «Реал», «Баварию», «Монако» и «Порту».