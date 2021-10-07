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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хамес опубликовал фотографию с Бекхэмом фото

07 Октября 2021 • 13:08 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» и «Эвертона» Хамес Родригес встретился с легендарным английским полузащитником Дэвидом Бекхэмом. Спортсмены сделали совместную фотографию, которую колумбиец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

«Легенда, приятно познакомиться», - гласит сообщение Родригеса в социальной сети.

Напомним, что Родригес в прошлом месяце подписал трудовое соглашение с катарским клубом «Аль-Райан». Контракт 30-летнего полузащитника рассчитан до конца июня 2024 года.

В Европе колумбиец известен по выступлениям за «Реал», «Баварию», «Монако» и «Порту».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Хамес Родригес
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