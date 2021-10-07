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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед»

07 Октября 2021 • 12:35 Комментировать (3)

Итальянский топ-тренер Антонио Конте, который пребывает в статусе безработного после ухода из миланского «Интера», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

По сообщениям Calciomercato, специалисту интересна работа в «Манчестер Юнайтед». Он внимательно следит за развитием ситуации в стане «красных дьяволов».

Нынешний наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку из-за плохих результатов команды.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в четырех последних домашних матчах одержал лишь одну победу. После семи туров АПЛ команда идет на четвертом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антонио Конте
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
07 Октября 2021 в 13:15
Думаю что для болельщиков МЮ это был бы отличный выбор !
Don sangre
07 Октября 2021 в 12:40
Кубыть твою в облепиховую Антоху антересннее было б глянуть во главе Юнайтед
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