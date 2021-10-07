Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Итальянский топ-тренер Антонио Конте, который пребывает в статусе безработного после ухода из миланского «Интера», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

По сообщениям Calciomercato, специалисту интересна работа в «Манчестер Юнайтед». Он внимательно следит за развитием ситуации в стане «красных дьяволов».

Нынешний наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку из-за плохих результатов команды.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в четырех последних домашних матчах одержал лишь одну победу. После семи туров АПЛ команда идет на четвертом месте.