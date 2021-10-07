Немецкий специалист Юрген Клопп рассказал, чем планирует заняться после ухода из «Ливерпуля». Действующий контракт между сторонами рассчитан еще на три года.

«Мне хочется посмотреть мир. Я планирую взять минимум год перерыва. Сейчас же нет времени на путешествия. У меня действующее соглашение с клубом, три года – это достаточно долгий срок. Хочу добиться за это время максимального успеха с командой», - передает слова наставника Thisisanfield.

54-летний тренер работает в «Ливерпуле» с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами АПЛ и выигрывали Лигу чемпионов.