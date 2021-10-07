Фердинанд назвал лучшего футболиста АПЛ

Экс-защитник национальной сборной Англии и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд назвал лучшего игрока АПЛ.

«Лучшим сейчас является Салах. Гол Мохамеда в матче с «горожанами» был как из симулятора FIFA. Этот футболист обладает невероятными навыками. Египтянин постоянно забивает, чем помогает «Ливерпулю» добиваться побед в Лиге чемпионов и Премьер-лиге», - поведал Фердинанд в своем подкасте на Youtube.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Англии Салах сыграл семь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.