Капелло назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч»

Итальянский специалист Фабио Капелло, известный по работе в сборной России и многих европейских топ-клубах, заявил, что полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо заслуживает получить «Золотой мяч».

«Жоржиньо заслужил эту награду. Он выиграл все и был одним из главных звеньев своих команд в этих достижениях. По моему мнению, нет более достойного игрока в 2021 году», - приводит слова тренера портал Goal.com.

Напомним, что Жоржиньо вместе с «Челси» стал триумфатором Лиги чемпионов, а в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы-2020.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний хавбек провел семь матчей.