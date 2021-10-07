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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду зарабатывает больше, чем футболисты трёх клубов АПЛ

07 Октября 2021 • 01:12 Комментировать

Форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду платят больше, чем целым составам трёх команд АПЛ, информирует The Sun.

Сообщается, что «Норвич», «Лидс» и «Брентфорд» тратят менее 29 млн евро в год на зарплату футболистов. В то время как Роналду в одиночку получает в «МЮ» почти 29,3 млн евро.

Ранее Криштиану играл за туринский «Ювентус». Возвращение в английский «Манчестер Юнайтед» помогло нападающему забраться на первое место среди самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.

После семи туров «красные дьяволы» занимают 4-е место в таблице АПЛ, набрав 14 очков. В ближайшем туре «МЮ» сыграет на выезде с «Лестером». Поединок состоится 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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