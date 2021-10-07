​Вне топ-90 по стоимости: Почему Роналду всё равно лучший

Криштиану Роналду по-прежнему входит в число топовых футболистов планеты. Однако трансферная стоимость звёздного португальца с начала 2018 года неуклонно снижается. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу соответствия оценочной стоимости истинному классу футболиста.

После возвращения в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не понадобилось много времени на адаптацию. Уже в первом своём матче сезона в Премьер-лиге португалец дважды расписался в воротах «Ньюкасла». Позже звёздный форвард по разу забивал «Янг Бойз», «Вест Хэму» и «Вильярреалу». Конечно, нашлись и те, кто начал ставить под сомнение уровень португальца. Дескать, Роналду не делал ничего особенного, а просто оказывался в нужное время в нужном месте и пользовался ошибками защитников/вратарей. Только это – умение правильно выбрать позицию и решить момент – и отличает первоклассного нападающего от среднестатистического.

В шести прошедших матчах за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил пять голов. Португалец успел доказать, что в свои 36 он по-прежнему способен забивать голы и делать разницу на поле. При этом польза Роналду выходит далеко за рамки футбольного поля. Для сегодняшнего «Манчестер Юнайтед», не избалованного трофеями, Криштиану может стать идейным лидером – тем, кто привнесёт в команду менталитет победителя. В последние годы «МЮ» временами выглядел слишком уж мягкотелым. Присутствие Роналду должно добавить всей команде характера, уверенности и, возможно, профессионализма. Ли Грант недавно рассказывал, что после приезда Криштиану за ужином никто из команды даже не прикоснулся к десертам. Эффект Роналду.

Очевидно, что Криштиану Роналду остаётся в числе лучших футболистов на Земле. Однако если обратиться к авторитетному порталу transfermarkt, то форвард «Манчестер Юнайтед» оценивается экспертами всего лишь в 45 миллионов евро. По оценочной стоимости Роналду не входит даже в топ-90 – португалец делит 93 строчку с рядом других игроков. Почему же так происходит?

Эксперты из transfermarkt утверждают, что оценочная стоимость футболиста формируется не только из его игровых показателей. Каких-то алгоритмов и формул нет, но при этом учитывается множество разных факторов. Нетрудно догадаться, что трансферная стоимость Роналду на transfermarkt идёт на снижение главным образом из-за его возраста – в феврале португальцу исполнится 37. Эксперты при оценке стоимости игрока учитывают также и его возможные будущие трансферы, то есть общая ситуация на рынке тоже имеет вес. Пандемия коронавируса серьёзно ударила по платежеспособности клубов, что, в свою очередь, привело к снижению стоимости многих игроков. Что тут говорить, если в период пандемии даже перспективный Килиан Мбаппе на transfermarkt подешевел с 200 до 160 миллионов евро.

Оценочная трансферная стоимость – это всего лишь цифра, как и возраст. Криштиану Роналду не входит в топ-90 самых дорогих футболистов в мире, но в том, что он ещё много раз заставит футбольных фанатов восхищаться своими действиями на поле, сомневаться не приходится.