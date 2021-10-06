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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стало известно, когда будет заключена сделка о покупке «Ньюкасла» саудовскими инвесторами

06 Октября 2021 • 22:26 Комментировать

Сделка о покупке английского «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии произойдёт в течение суток. Об этом информирует Times.

Сообщается, что покупку одобрит руководство АПЛ.

До этого компания ВeIN Sports не поддерживала приобретение «Ньюкасла» бизнесменами из Саудовской Аравии, но теперь всё по-другому.

«Ньюкасл» в ноябре 2020 года устроил судебное разбирательство против АПЛ после того, как сорвалась сделка по продаже клуба группе инвесторов.

На текущий момент «сороки» занимают 19-е место в таблице АПЛ, набрав 3 очка.


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Ньюкасл Чемпионат Англии
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