​Стало известно, когда будет заключена сделка о покупке «Ньюкасла» саудовскими инвесторами

Сделка о покупке английского «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии произойдёт в течение суток. Об этом информирует Times.

Сообщается, что покупку одобрит руководство АПЛ.

До этого компания ВeIN Sports не поддерживала приобретение «Ньюкасла» бизнесменами из Саудовской Аравии, но теперь всё по-другому.

«Ньюкасл» в ноябре 2020 года устроил судебное разбирательство против АПЛ после того, как сорвалась сделка по продаже клуба группе инвесторов.

На текущий момент «сороки» занимают 19-е место в таблице АПЛ, набрав 3 очка.