​Названа зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно Криштиану Роналду по своему контракту зарабатывает за сезон 26,52 миллиона фунтов (приблизительно 31,15 миллиона евро). Об этом говорят данные Sportac.

Примечательно, что Криштиану Роналду за один год зарабатывает больше, чем некоторые клубы Премьер-лиги Англии за этот же период выплачивают всем своим футболистам. Так, меньше Роналду в год получают суммарно все футболисты «Норвича», «Лидса» и «Брентфорда».

После возвращения в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл шесть матчей, в которых забил пять голов.