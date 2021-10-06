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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названа зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»

06 Октября 2021 • 19:39 Комментировать

Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно Криштиану Роналду по своему контракту зарабатывает за сезон 26,52 миллиона фунтов (приблизительно 31,15 миллиона евро). Об этом говорят данные Sportac.

Примечательно, что Криштиану Роналду за один год зарабатывает больше, чем некоторые клубы Премьер-лиги Англии за этот же период выплачивают всем своим футболистам. Так, меньше Роналду в год получают суммарно все футболисты «Норвича», «Лидса» и «Брентфорда».

После возвращения в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл шесть матчей, в которых забил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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