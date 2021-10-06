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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Зинченко раскритиковали на Украине за фото с Хабибом фото

06 Октября 2021 • 16:08 Комментировать

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» несколько фотографий с бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Украинец и россиянин на выходных вместе наблюдали за матчем «Ливерпуль» - «Манчестер Сити», в котором Зинченко не мог сыграть из-за повреждения.

В подписи к фотографиям Зинченко назвал Хабиба легендой UFC, а также написал, что ему было приятно пообщаться и посмотреть футбол вместе с ним.

В комментариях многие украинцы обрушились с критикой на Александра Зинченко. По их мнению, Зинченко не стоило фотографироваться со спортсменом из России, учитывая напряжённые отношения между странами.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Александр Зинченко Хабиб Нурмагомедов
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