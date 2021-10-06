Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» несколько фотографий с бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Украинец и россиянин на выходных вместе наблюдали за матчем «Ливерпуль» - «Манчестер Сити», в котором Зинченко не мог сыграть из-за повреждения.

В подписи к фотографиям Зинченко назвал Хабиба легендой UFC, а также написал, что ему было приятно пообщаться и посмотреть футбол вместе с ним.

В комментариях многие украинцы обрушились с критикой на Александра Зинченко. По их мнению, Зинченко не стоило фотографироваться со спортсменом из России, учитывая напряжённые отношения между странами.