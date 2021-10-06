«Бёрнли» не хочет отпускать голкипера сборной Англии

Клуб английской Премьер-лиги «Бёрнли» надеется сохранить в свои рядах вратаря Ника Поупа и уже подготовил для него новый контракт.

По сведениям источника TEAMtalk, «бордовые» не намерены отпускать футболиста основы, которым прежде активно интересовался «Тоттенхэм». Предполагается, что в скором времени стороны официально вступят в переговорный процесс.

Ник Поуп присоединился к «Бёрнли» летом 2016 года. В нынешнем сезоне в 8 матчах в его воротах побывало уже 12 мячей. В одном поединке 29-летний голкипер удержал свои владения на замке.

Добавим, что действующее соглашение Ника Поупа с клубом рассчитано до лета 2023 года.